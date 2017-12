O prédio da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), construído no Jardim Europa, poderá ser destinado para uma nova unidade do Programa de Saúde da Família (ESF). Na última segunda-feira, quatro de dezembro, o Conselho Municipal de Saúde aprovou essa deliberação. O presidente do Conselho, Valdir Azeredo e Silva, conta que a proposta foi feita pela administração municipal e agora será encaminhada ao Ministério da Saúde.

Como há R$ 1,4 milhão do governo federal na construção da UPA e o Município pretende não devolver esse dinheiro, para o prédio ser usado para outra finalidade é preciso ter o aval do Ministério da Saúde. A Secretária Municipal de Saúde prefere ainda não se manifestar sobre o assunto neste momento.

A intenção é abrir uma ESF para atender os moradores dos loteamentos Jardim Europa, Portinari e arredores, mas ainda não há uma data definida para que isso aconteça. O custo aproximado para manter um programa de ESF é R$ 100 mil por mês.

Valdir Azeredo diz que a expectativa era que a UPA fosse aberta. “Como a administração tomou a decisão de não abrir a UPA, não podemos deixar essa estrutura parada, por isso aprovamos a ESF. Com certeza a UPA seria melhor e é para isso que aquela estrutura foi construída”, ressalta o presidente.