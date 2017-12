Uma pessoa ficou levemente ferida em colisão entre camionhete e ônibus. O fato foi registrado no KM 66 da BR 153, nas proximidades do trevo de acesso ao município de Irani.



Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, envolveram-se uma Ford Ranger, placas de Irani. Neste veículo, um homem de iniciais O.T, de 55 anos, foi conduzido ao Pronto Atendimento Médico, relatando dores na região abdominal, no tórax e com ferimento no rosto.



No coletivo, com placas de Erechim, havia 31 pessoas e ninguém se feriu.



A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar auxiliaram no atendimento deste acidente.