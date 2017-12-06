XADREZ FEMININO
CONCÓRDIA 0,0 X 1,0 BRUSQUE
CONCÓRDIA 0,5 X 0,5 ITAJAÍ – 5º LUGAR NO GERAL
BOCHA DEFIC. AUDITIVA MASCULINA
CONCÓRDIA 12 X 01 CHAPECÓ (QUARTAS DE FINAIS)
ATLETISMO DEFI. VISUAL FEMININA
ANA PAULA RUCKI - 1º LUGAR LANÇAMENTO DO DARDO
ATLETISMO DEFIC. FISICA MASCULINA
LEANDRO PILONETO – 4º LUGAR 200 MTS RASOS
O TÊNIS DE MESA FEMININO, DEFIC. INTELECTUAL, OBTEVE O 1º LUGAR EM SEU SEGMENTO, NA SOMATÓRIA DE PONTOS DE DUPLA E INDIVIDUAL.
HOJE, TAMBÉM FOI PREMIADA A EQUIPE DO BASQUETEBOL DE CADEIRA DE RODAS QUE OBTEVE A 2ª COLOCAÇÃO NA COMPETIÇÃO.
PROGRAMAÇÃO PARA 06/12/2017
FINAL DA BOCHA DEFIC. AUDITIVA
09:00H CONCÓRDIA X VIDEIRA