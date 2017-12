Jovem de 23 anos desapareceu no Rio do Peixe

As guarnições dos Bombeiros encerraram as primeiras buscas pelo jovem que desapareceu no Rio do Peixe na tarde desta terça-feira, dia 05 , em Piratuba. De acordo com o sargento Bressan, os trabalhos reiniciam na manhã de quarta-feira às 08h com auxílio de mergulhadores.

O rapaz desaparecido é Pablo Henrique Martins, de 23 anos. Segundo amigos dele, um grupo tomava banho no Rio durante a tarde de terça, quando Pablo se afastou para nadar. Ele acabou descendo com a correnteza e não foi mais visto. O fato aconteceu por volta das 15h. Os colegas acionaram os Bombeiros imediatamente.

Bressan comenta que o trabalho de buscas desta quarta vai contar com apoio de mergulhadores e de pescadores das proximidades. “Trabalhamos até por volta das 19:30h desta terça. Fizemos as buscas primárias, com bombeiros na água e botes. Vamos retornar com uma equipe de mergulho e com o auxílio de pescadores que conhecem a região nesta quarta de manhã, para tentar encontrar o rapaz”, comenta. “Redes também serão armadas próximo ao local onde ele estaria nadando”, detalha.

A correnteza também pode ter contribuído para o desparecimento. “As informações dos amigos que estavam como ele é que ele sabia nadar bem, mas mesmo assim é muito perigoso. Ele pode ter sofrido um mal súbito ou câimbra, como pode ter sido levado pela correnteza. Mas são possibilidades”, relata o sargento.