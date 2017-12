Nesta quarta-feira (06) o Centro de Eventos será palco de mais uma batalha, e desta vez vale vaga na final da divisão especial do Catarinense, após perder a primeira partida na última semana em Tubarão a ACF precisa vencer no tempo normal e empatar ou vencer na prorrogação para conquistar a vaga na grande final da competição. A partida entre Concórdia e Tubarão está marcada para às 20h15min.



Focados no objetivo o técnico Morruga tem utilizado os treinos dos últimos dias para organizar a equipe taticamente para enfrentar a equipe de Tubarão e conquistar a classificação. Para a partida o técnico Morruga não poderá contar com o ala Felipinho que sofreu lesão na última sexta-feira e segue em tratamento.

“A partida será emocionante, sabemos da dedicação e vontade de cada guerreiro da nossa equipe e vamos buscar esta classificação com todas as forças, para isso contamos com o apoio da nossa torcida que com certeza fará a diferença neste clássico”, destacou o pivô Pesk.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)