A equipe de Boxe da academia Evolution Team participou da grande final do Campeonato Catarinense de Boxe, realizada no último final de semana na cidade de Palhoça/SC. Com quatro atletas na final, a equipe conseguiu ficar com o 3°lugar geral no campeonato catarinense de open boxe por equipe, além de ter o atleta Rafael Bender mais uma vez campeão, trazendo mais um cinturão para a cidade de Concórdia. “É com imensa satisfação e alegria que elevamos o nome da Academia Evolution Boxe team e da Cidade de Concórdia no cenário catarinense. Foi um ano muito intenso e muito gratificante. Só tenho a agradecer a todos da equipe Evoluiton e patrocinadores. Parabéns a toda a equipe”, salienta o técnico Éderson Tabaczinski.

(Fonte: Janaina Moura/Evolution Team)