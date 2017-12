Encerramento das aulas das escolinhas da ACF/FMEC movimentou as quadras da Ser Sadia com crianças e familiares .

Para encerrar o ano, a FMEC com o apoio da ACOFF e ACF promoveram um campeonato interno das escolinhas para a interação das crianças e famílias, na sexta-feira (01) estiveram em quadra as equipes Sub-13 e Sub-15, já no sábado (02) foram disputadas todas as categorias femininas, e para finalizar neste domingo (03) a bola rolou para as categorias Sub-7, Sub-9 e Sub-11.



Neste domingo estiveram presentes atletas da equipe adulta da ACF na premiação aos pequenos atletas do sub-7, além de atletas da equipe sub-17 da ACF/FMEC que auxiliaram na arbitragem dos jogos, juntamente com atletas do futsal feminino (ACOFF) que trabalharam na arbitragem e apoio do evento juntamente com os professores.



“Atendemos cerca de 600 crianças (meninos e meninas) com atividades na Ser Sadia, Bairro Santa cruz e Cachimbo, vale ressaltar que tanto as equipes femininas como as masculinas estiveram nas competições que disputaram classificaram-se entre as 3 melhores. Para 2018 pretende-se aumentar o número de alunos e pólos onde a modalidade é desenvolvida, além de participar de eventos oficiais em todas as categorias de base que as escolinhas trabalharem”, destacou Ana Paula Deitos, coordenadora das escolinhas da FMEC.



“É muito importante esse trabalho de base que a FMEC em parceria com a ACF faz em Concórdia, já é possível perceber a qualidade em diversas crianças, que podem em um futuro breve defender as cores de Concórdia a nível de estado, nós da equipe adulta acompanhamos com mais intensidade o sub-17 e sub-20 que treinam no Centro de Eventos e ficamos felizes que o trabalho de base tem continuidade e tem gerado bons atletas, inclusive treinando junto com a equipe adulta”, declarou o capitão Julio.



As matrículas iniciarão no mês de fevereiro na Ser Sadia.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)