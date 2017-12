Jovem desaparece no Rio do Peixe em Piratuba

Um rapaz de 23 anos desapareceu na tarde desta terça-feira, dia 05, no Rio do Peixe em Piratuba. O ponto onde ele e amigos foram se refrescar, fica na região do Balneário. De acordo com um dos colegas, que estava junto, o nome do desaparecido é Pablo Henrique Martins. Os Bombeiros já fazem buscas no Rio.

Ainda segundo o colega, um grupo de amigos tomava banho na beira do Rio. Pablo teria se afastado um pouco para nadar e não conseguiu mais voltar. “Ele sabe nadar, mas de repente começou a descer. Tentei ajudar, mas não consegui, então chamei imediatamente os bombeiros”, relata.

Equipes dos Bombeiros de Piratuba fazem buscas desde as 15:10h. Populares que conhecem a região também estão auxiliando as guarnições.