Dois casos de violência sexual foram registrados em Concórdia no mês de novembro desse ano de 2017. A informação consta no relatório do Conselho Tutelar, referentes ao penúltimo mês do ano.

Além desses dois casos, o órgão também registrou quatro casos suspeito ou de abuso/exploração sexual. O relatório do último mês mostra que também ocorreram dois casos de violência física, dois casos de violência psicológica e 13 casos de conflito familiar.

Por outro lado, não houve registro de abandono de genitores e envolvimento de criança ou adolescente envolvidos com drogas, álcool ou roubo.