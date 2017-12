Zagueiro do Atlético Mineiro deve ser o novo reforço do Galo do Oeste

Concórdia Atlético Clube deve anunciar nesta semana mais um jogador para compôr o elenco para disputa do catarinense de 2018. A diretoria esta em negociação com o Zagueiro Igor que nesta temporada disputou o Brasileirão serie A, pela equipe do Atlético Mineiro.

Igor Brondani, de 22 anos, que foi revelado pelas categorias de base da Chapecoense em 2015. O contrato de Igor com o Atlético-MG vai até o fim do ano. Ele é natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, tem 1,91m e é destro.

O Zagueiro Junior Sergipano está lesionado e por isso a direção do CAC está em busca de mais um zagueiro. A contratação deste jogador deverá ser a ultima contratação do Galo do Oeste, para temporada do ano que vem.

(Com informações do repórter André Krüger)