Uma casa foi invadida por ladrões no início desta semana na Rua Fonseca, no Bairro Nova Brasília, em Concórdia. Eles furtaram um forno elétrico, uma cafeteira, um micro-ondas e cerca de R$ 80,00. Uma máquina de som também foi danificada.

De acordo com a proprietária do imóvel, que registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia, os eletros e o equipamento de som seriam instalados em um Bar, que ainda não foi aberto. A dona aguardava apenas o Alvará de funcionamento para iniciar as atividades.