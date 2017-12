A Polícia Militar de Paial trata como um homicídio a morte de Adão dos Santos, 56 anos. Ele foi encontrado caído e sem os sinais vitais em frente a Igreja Católica de Paial por volta do meio dia de ontem, segunda-feira 04/12.



Conforme a Polícia, a vítima teria sido atingida por um golpe, que ainda não se sabe ao certo de que forma ocorreu, e não resistiu aos ferimentos. O crime possivelmente teria ocorrido ainda na noite de domingo quando a vítima teria sido vista com outras pessoas bebendo. Polícia já tem suspeitos do fato que repassou o caso a Polícia Civil para o andamento das investigações.



Segundo informações, Adão dos Santos residia em linha São José, interior de Paial. Ele morava com a mãe, era solteiro e muito popular no município sendo mais conhecido como “Adão Preto”.



Moradores de Paial entraram em contato com a Belos FM mostrando a indignação com a morte de Adão e cobrando justiça. Ainda segundo informações no dia de ontem três pessoas foram detidas e prestaram esclarecimentos a Polícia mas foram liberadas.

(Fonte: Belos FM)