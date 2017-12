Um homem foi encontrado amarrado e amordaçado na manhã desta terça-feira, dia 05, em Piratuba. De acordo com as informações apuradas, ele estava em um apartamento na Rua das Flores e foi visto na sacada tentando se soltar.

Um vizinho teria acionado a Polícia Militar e os Bombeiros, que foram até o local. O homem estava com uma fita na boca e no momento do resgate, estaria desacordado. Ele foi encaminhado ao Posto de Saúde de Piratuba para avaliação médica.





Ainda não há informações sobre suspeitos e os possíveis motivos da ação. A Polícia vai investigar o caso.

Informações: Site Magronada