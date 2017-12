Às 22h00 de ontem (segunda), na BR 282 em Maravilha, policiais rodoviários federais, com apoio do canil da Polícia Civil, apreenderam aproximadamente 90 quilos de crack em um caminhão Scania do Mato Grosso do Sul.

Em fiscalização de rotina, os agentes abordaram o veículo e, após conversas com o motorista e análise de notas fiscais, constataram divergências no itinerário informado pelo condutor.

Diante da situação, foi solicitado apoio à Polícia Civil, que enviou cães farejadores. Eles apontaram indícios de drogas no assoalho da cabine do Scania. Os agentes da PRF descobriram, abaixo do local indicado, uma tampa que dava acesso a um fundo falso, onde foram encontrados 86 tabletes de crack.

A droga, proveniente do Paraguai, seria transportada até Porto Alegre.

O envolvido, de 40 anos, foi detido e encaminhado, juntamente com o crack e o caminhão, para a Polícia Federal de Chapecó, onde será indiciado por tráfico internacional de drogas.

(Fonte: Nucom/PRF)