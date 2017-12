Mais duas pessoas caíram na pirâmide financeira, em Concórdia. O fato foi registrado na Central de Polícia Civil, na manhã desta terça-feira, dia cinco. As mais recentes vítimas são do Haiti. No boletim de ocorrência, eles relatam que foram convidados por outras duas pessoas a entrarem na famosa pirâmide, conhecida como Árvore. Para entrar no jogo, os dois deveriam pagar a quantia de R$ 1 mil e convidar mais duas pessoas para receber a quantia de R$ 4 mil, o que foi cumprido por um deles.



Ainda conforme o B.O, o haitiano, que cumrpriu a primeira etapa, teria que pagar R$ 5 mil as pessoas para continuar no jogo. Sendo assim, em 40 dias, o valor que ele receberia era de R$ 40 mil. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima afirma que fez esse pagamento e, que passados mais de três meses, ela foi bloqueada do grupo de whatsapp, onde a pirâmide financeira era desenvolvida.

Já o outro haitiano também pagou os R$ 1 mil, mas não conseguiu indicar outras duas pessoas e também foi bloqueada do jogo. Eles alegam terem sido lesados.

(Com Informações do repórter André Krüger).