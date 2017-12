A Polícia Militar de Piratuba divulgou, nesta terça-feira, dia 05, o balanço do trabalho do final de semana em que ocorreu a festa de Abertura da Temporada de Verão. De acordo com os dados, entre sexta e sábado, dias 1º e 2, foram 105 autuações de trânsito, 15 carteiras de habilitação recolhidas, oito carros apreendidos, quatro registros de porte de drogas e apreensão de dois equipamentos de som automotivo.

Para atender o evento o efetivo policial foi reforçado. Mais de 60 policiais trabalharam nos dois dias.“Trabalhamos com um efetivo para atender cerca de 15 mil pessoas com um público flutuante, dos que estavam hospedados e os que apenas vieram para os shows. O que mais registramos foram as autuações de trânsito”, destacou o comandante da Polícia Militar de Piratuba, Amarildo de Moura.





Também houve depreciação de patrimônio público. O carro do setor de fiscalização da Prefeitura de Piratuba foi pichado. Também foram registradas outras pichações em muros da cidade.

Informações: Grupo Magronada