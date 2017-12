Depois de suspender as notificações feitas aos moradores e empresários da BR 153 por nove meses, nesta segunda-feira, quatro de dezembro, o DNIT aceitou ampliar esse prazo para 18 meses. A informação foi divulgada pelo vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco, que participou de uma reunião com a Superintendência do DNIT em Florianópolis, na tarde de ontem.

Massocco comenta que as notificações entregues ao DNIT há quase dois meses davam um prazo de 15 dias para que os moradores e empresário deixassem sem edificações uma metragem de 15 metros, além da faixa de domínio. Agora, nesse período de 18 meses, o vice-prefeito comenta que a Prefeitura de Concórdia vai providenciar uma documentação técnica e jurídica para fazer a defesa dos notificados.

Também foi solicitado que o DNIT faça um estudo em Concórdia no início do ano que vem para saber se é possível encontrar uma solução para esse impasse. “A lei é de 1979, mas foi alterada em 2004 e tornou obrigatória essa faixa não edificável dos 15 metros, sendo que muitas construções haviam sido feitas antes dessa data”, destaca Massocco.

A reunião foi realizada no gabinete do deputado federal Jorginho Mello, PR. Segundo o vice-prefeito, os vereadores, que também estão envolvidas para solucionar esse impasse, não participaram do encontro em função da votação do projeto que libera o horário do comércio em Concórdia.