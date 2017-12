O ex-vice-governador de Santa Catarina Victor Fontana morreu na madrugada desta terça-feira (5) em São Paulo, aos 101 anos. Ele estava internado no Hospital Moriah há duas semanas, devido a uma pneumonia. A morte foi constatada por volta das 2h30.



O político, natural de Santa Maria (RS), foi vice entre 1983 e 1987 no governo de Esperidião Amin.

Formado em engenharia química em 1947 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Fontana já foi deputado federal por dois mandatos, secretário da Agricultura de Santa Catarina, Presidente da Celesc, conselheiro da República e presidente do Besc.

Foi engenheiro, diretor industrial e membro do conselho administrativo da empresa Sadia.

Em relação à sua carreira política já foi deputado federal por dois mandatos, na 46ª legislatura (1979 — 1983) e na 48ª legislatura (1987 — 1991), Secretário da Agricultura de Santa Catarina, Presidente da CELESC, Conselheiro da República (1989 — 1992), Presidente do BESC (1999 — 2000) e também vice-governador de Santa Catarina no governo de Esperidião Amin, de 15 de março de 1983 a 15 de março de 1987.

O corpo será cremado em São Paulo, em uma cerimônia íntima.

(Fonte: G1/SC)