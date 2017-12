Resultados de Concórdia no Parajasc

TÊNIS DE MESA INTELECTUAL FEMININO

CONCÓRDIA 00 X 03 BALNEÁRIO CAMBORIÚ- INDIVIDUAL.

FICANDO COM A 4° COLOCAÇÃO

TÊNIS DE MESA FEMININO - DUPLA

CONCÓRDIA 00 X 03 BRUSQUE

CONCÓRDIA 00 X 01 LAGES

OBTENDO A 4ª COLOCAÇÃO

XADREZ FEMININO DEFICIENCIA VISUL

CONCÓRDIA 00 X 01 JOINVILLE

CONCÓRDIA 00 X 01CHAPECÓ

BASQUETEBOL CADEIRANTES

CONCÓRDIA 62 X 05 CAÇADOR

OBTENDO O 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO

BOCHA DEFICIÊNCIA AUDITIVA MASC

CONCÓRDIA 12 X 02 SÃO MIGUEL DO OESTE

ATLETISMO DEFIC. VISUAL FEMININA

100 MTS RASOS, ANA PAULA RUCKS - 2º LUGAR

ARREMESSO DE PESO, ANA PAULA RUCKS - 1º LUGAR



PROGRAMAÇÃO DO PARAJASC PARA TERÇA-FEIRA(05/12)

ATLETISMO MASCULINO - DEF. FÍSICA

08:00H 200 MTS RASOS

ATLETISMO FEMININO - DEF. VISUAL

13 :30H LANÇAMENTO DO DARDO

BOCHA MASCULINA DEF. AUDITIVA

16:00H AGUARDANDO ADVERSÁRIO.

XADREZ FEMININO- DEF. VISUAL

09:00H CONCÓRDIA X BRUSQUE

15:00H CONCÓRDIA X ITAJAÍ

19:00 PREMIAÇÃO DO BASQUETE SOBRE RODAS

2° LUGAR