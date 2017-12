Fato aconteceu no bairro Nações.

Homem ferido em acidente com moto em Seara

Um acidente entre carro e moto foi registrado no começo da noite desta segunda-feira em Seara. O fato aconteceu na rua Argentina, no Bairro das Nações.



A moto Twister placa IKR-2849 de Seara, conduzida por Rodrigo de Lima Silvério, se chocou contra o veículo Prisma placas MKI-2016, também de Seara, dirigido por José Rosa da Silva.



O condutor da moto foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Seara e conduzido sao Hospital São Roque, onde recebe atendimento.

A vítima está em observação.



O motorista do Prisma não se feriu. Informações colhidas pela reportagem da Belos FM no local dão conta de que Rodrigo de Lima Silvério, funcionário da Seara Alimentos, tinha recebido instantes antes a informação de que seu pai havia falecido no Paraná.



Ele saiu de casa para avisar os parentes, quando se envolveu no acidente.Moradores do Bairro das Nações cobram da prefeitura a instalação de lombadas físicas na via para reduzir a velocidade dos veículos que transitam pelo local.



"O risco de tragédia aqui é grande. Há um ponto de embarque de alunos e os carros e motos trafegam em alta velocidade. Já solicitamos faz tempo à prefeitura, mas ainda não fomos atendidos", desabafou um morador.

(Fonte: Belos FM)