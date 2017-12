A cesta básica de alimentos em Concórdia teve leve aumento no penúltimo mês do ano de 2017. Conforme o Sindicato dos Empregados no Comércio e em Empresas de Serviços Contábeis de Concórdia, que realiza o levantamento mensal, o acréscimo foi de 0,31%. Com isso, o valor da lista de produtos ficou em R$ 301,42 para a alimentação de uma pessoa. Para quatro pessoas, esse preço é de R$ 1.205,68.

Subiram de preço a carne (1,88%), leite (2,05%), feijão (7,17%), pão (2,12%), banana (19,50%), óleo de soja (0,95%) e margarina (10,72%).

Tiveram queda o café (-0,08%), arroz (-2,39%), batata (-10,86%), farinha (-8,23%), açúcar (-0,01%) e tomate (-16,60%).