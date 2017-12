Prefeitos dos municípios de Ipira, Emerson Ari Reichert ; Peritiba, Neusa Klein Maraschini e de Presidente Castelo Branco, Ademir Domingos Motto; assinaram nesta segunda-feira ,4, na Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Concórdia, convênios que somam R$ 270 mil em investimentos do governo do Estado de Santa Catarina.



Segundo o secretário executivo, Wagner Bee, foi assinado com a prefeitura de Peritiba um convênio para aquisição de dois veículos para transporte de pacientes para centros especializados. Para a compra dos veículos serão disponibilizados R$ 200 mil, do governo do Estado, e R$ 50,8 mil com contrapartida da prefeitura municipal.



Para o município de Ipira, foi assinado convênio de R$ 40 mil para aquisição de equipamentos para uso dos apicultores no âmbito do território INTEGRAR ( Alto Bela Vista, Ipira, Peritiba e Piratuba) e Presidente Castelo Branco vai receber recursos para as Festividades alusivas ao 54° aniversário de emancipação politico-administrativo com mostra de bezerra e da novilha. A feira acontece no mês de fevereiro de 2018.

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia).