Fato foi registrado no fim da tarde desta segunda-feira, dia quatro.

Motociclista gravemente ferido em colisão frontal com caminhão

Um motociclista ficou gravemente ferido em uma colisão entre moto e carreta, registrado no fim da tarde desta segunda-feira, dia quatro, na SC 283, em Concórdia. A batida ocorreu em uma curva, um pouco para baixo do trevo de acesso ao bairro Natureza. A vítima da motocicleta foi levada para o Hospital São Francisco de Concórdia com politraumatismo.

Conforme informações preliminares, um veiculo Honda Civic, de Arabutã, e uma moto Honda Broz, placas de Seara, faziam o mesmo sentido, em direção ao centro da cidade. A suspeita é que os dois veículos se tocaram e a moto foi projetada para a pista contrária, batendo de frente contra a carreta Scania, placas de Casca-RS, que vinha no sentido contrário.

Até o momento, informações extraoficiais apontam que as iniciais da vítima é J.J.A, 49 anos Ela foi levada para o Hospital São Francisco de Concórdia, com com fratura nos dois braços, quadril, traumatismo craniano e possívelmente hemorragia interna.

Em função do acidente, uma longa fila de carros se formou nos dois sentidos da rodovia.