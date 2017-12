Segundo a Polícia Militar o evento ocorreu sem muitas ocorrências, o comandante da Polícia Militar de Piratuba Amarildo de Moura “Trabalhamos na solicitação de policiamento na média de 15 mil pessoas com um público flutuante, dos que estavam hospedados e os que apenas vieram para os shows, com poucos registro de ocorrências, sendo que a questão de perturbação diminuiu muito, o que mais foi registrado foi autuações de trânsito. Ainda segundo a Polícia Militar cerca de 12 mil pessoas estiveram em Piratuba, lotando, camping, hotéis, pousadas e casas de aluguel.

Este ano a pedido da Administração Municipal e Promotoria foram realizados 2 dias de evento, incluindo a sexta-feira, que teve como atração a Banda Comunidade Nin-Jitsu como atração principal.

Já no sábado além do Racha de Som Automotivo que ocorreu durante a tarde. A noite além da top DJ Karine Larré, o show mais esperado era de Michel Teló que trouxe para Piratuba o show “Bem Sertanejo” o cantor fez uma viagem pela música sertaneja, apresentando modas de viola e com músicas que consagraram a carreira do artista.

Para o prefeito Olmir Paulinho Benjamini – Bile “estamos muito felizes pelo sucesso do evento que foi repassado ao Hospital Piratuba/Ipira que conduziu muito bem a realização da Abertura. Conseguimos depois de muitas reuniões com Promotoria, Polícia Civil e Militar, onde quero agradecer e elogiar o trabalho da Polícia Civil e Militar que foi de fundamental importância para o sucesso do evento, o que garantiu a realização do evento para 2018.” Cerca de 60 policias entre Civil e Militar estiveram trabalhando durante a abertura da Temporada de Verão de Piratuba “trabalharemos para que no próximo ano tenhamos novamente este mesmo efetivo, complementa o prefeito.

Para o Presidente da Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira José Luiz Fontanella “o evento aconteceu a contento, temos ainda a conferência do público pagante do sábado que ainda não está confirmado. Foi solicitado o relatório dos ingressos vendidos e estou aguardando da empresa contratada nos repassar. Nós temos as urnas com os ingressos físicos que vamos fazer também a contagem para ver se excedeu ou não as 7 mil pagantes, isso é importante pra nós, Porquê se confirmar público pagante igual ou superior a 7 mil teremos mais 10 mil reais pro Hospital.



Fora isso, acho que foi um sucesso, tempo colaborou os Djs e ponto alto o show do Michel Teló.”



(Fonte: Paulo Schuch/Ascom - Piratuba)