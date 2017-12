Semifinais foram realizadas no último domingo

A primeira edição da Copa Integrar, realizada entre times de Piratuba, Ipira, Peritiba e Alto Bela Vista, já tem os finalistas. A Associação Atlética Rio Peixense (AARP) de Piratuba e o CER União de Alto Bela Vista é que vão brigar pelo título. As duas equipes garantiram vagas para a final no último domingo, dia 03.

No campo da AARP, o time da casa venceu o Inter de Peritiba por 2 a 0. Os gols piratubenses foram marcados por Willian e Xandão. No primeiro jogo semifinal, as equipes empataram em 1 a 1.

Já em Alto Bela Vista, o CER União recebeu o Nacional B, de Ipira. Na primeira rodada, o União já havia batido o adversário por 2 a 1, e no domingo venceu novamente. O placar foi de 2 a 0 e os gols foram anotados por Anderson e Rafael.

O primeiro jogo da final acontece neste domingo, dia 10, no campo da AARP. O horário ainda está sendo definido, mas será realizado com início às 16h, ou 17h.