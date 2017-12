Neste domingo (03) a equipe sub-20 da ACF/FMEC viajou até a cidade de Luis Alves para a segunda e decisiva partida da semifinal do campeonato catarinense da categoria, no tempo normal perdeu pelo placar de 4 a 2 e na prorrogação empatou em 0 a 0, resultado que classificou a equipe da casa por ter melhor campanha na fase classificatória.



Os gols concordienses da partida foram marcados por Mazetto, que fez sua última partida pela ACF em 2017, já que desde a metade de novembro vem treinando com a equipe de futebol de Concórdia para a disputa da série A do Catarinense, e em acordo entre ACF e a equipe do galo do oeste pode disputar as partidas pela equipe sub-20.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)