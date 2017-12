A Polícia Civil de Campos Novos prendeu na manhã de ontem, 03, um homem, de 27 anos, pelo crime de estupro e roubo, logo após invadir uma residência e, mediante o emprego de violência física, abusou sexualmente da vítima, uma mulher, de 25, além de ter subtraído seu aparelho de telefone celular. A partir da notícia do crime, uma equipe de policiais civis, deu início a uma série de medidas investigativas tendentes a elucidar a autoria do crime. Foi assim que, mediante análise às imagens das câmeras de segurança do local e com base em informações coletadas, a Polícia Civil chegou à identidade do autor do crime.



Na residência do indiciado foi localizada a roupa utilizada no crime, o que pôde ser confirmado mediante análise às imagens das câmeras de segurança. “Com o autor, mais precisamente no bolso de suas vestes, ainda foi localizado o aparelho de telefone celular subtraído da vítima. Diante da situação evidenciada, o autor foi conduzido à Delegacia, local em que foi preso em flagrante”, explica o Delegado Adriano Almeida.



Segundo o Delegado, o êxito da ação se deu em razão da dedicação empreendida pelos Agentes de Polícia e pelo Delegado Luis Eduardo, os quais, em poucas horas, elucidaram a autoria do crime.

(Fonte: Polícia Civil)