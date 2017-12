O Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT) enviou uma resposta ao pedido da Câmara de Vereadores de Concórdia para suspender as notificações feitas a empresários e moradores da BR durante um ano. Com a justificativa de 2018 ser ano eleitoral, o DNIT aceitou suspender as notificações por nove meses.

No documento enviado ao Legislativo de Concórdia, o coordenador Nacional de Faixa de Domínio, Roberto Borges Furtado da Silva, também pede que neste período a Prefeitura de Concórdia providencie a documentação para a defesa das famílias notificadas, a ser encaminhada para a Superintendência Regional de Santa Catarina para análise e deliberação. Há quase dois meses o DNIT exigiu que além da faixa de domínio, fosse preservada sem construções mais uma área não edificável.

O vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco, também participa de uma reunião em Florianópolis na tarde desta segunda-feira, quatro de dezembro, para tratar deste assunto com representantes do DNIT em Santa Catarina.