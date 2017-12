Nos 35 anos da Rádio Aliança, quem ganha o presente é o ouvinte! Para comemorar, a emissora estará sorteando prêmios dentro da promoção dos 35 anos da Rádio Aliança, que já está valendo.

Serão sorteados três aparelhos televisores, da marca LG, Smart, 43 polegadas e dois vale-compras em supermercado, de R$ 1 mil, cada. O sorteio é no dia 13 de março de 2018.

Para participar, o ouvinte deve preencher o cupom e depositar na urna das empresas parceiras, que estão no regulamento.

Certificado de autorização caixa, número 6-2256/2017.

REGULAMENTO

1. Promoção válida na cidade de Concórdia, no período de 28/11/2017 a 13/03/2018 realizada pela Rádio Aliança LTDA-EPP, com sede na Rua Guilherme Helmuth Arendt, 277, Centro, inscrita no CNPJ nº 75.787.630/0001-57.

2. Para participar da promoção Aniversário Rádio Aliança 35 anos, no período de 28/11/2017 a 13/03/2018, todos os clientes que efetuarem compras nas lojas aderentes à promoção terão direito a 1 cupom. Os cupons também podem ser preenchidos na sede da Rádio Aliança, na Rua Guilherme Helmuth Arendt, 277, Centro. As empresas aderentes são: Nova Móveis e Eletrodomésticos Ltda, CNPJ 09.152.832/0001-06, Rua Marechal Deodoro, 699, Concórdia – SC, CEP: 89700-001; Fischer Móveis e Eletro Ltda, CNPJ 19.658.747/0001-60, Rua Marechal Deodoro, 647, Concórdia – SC, CEP: 89700-001; Hartmann Prestadora de Serviços Ltda, CNPJ 18.043.446/0001-69, Rua Dr. Maruri, 145, Sala 02, Concórdia – SC, CEP: 89700-063; Leandro José de Vargas ME, CNPJ 17.116.742/0001-80, Distrito de Sto. Antônio, 4560, Concórdia – SC, CEP: 897070-700; Fátima Stringhini – ME, CNPJ 04.324.616/0001-79, Rua Marechal Deodoro, 655, Concórdia – SC, CEP: 89700-001; Meu Conforto Colchões Eireli. CNPJ 20.746.397/0001-72, Rua Dr. Maruri, 404 , Concórdia – SC, CEP: 89700-063; Leo Moveis e Eletrodomésticos Ltda, CNPJ 27.706.342/0001-88, Rua Dr. Maruri, 412, Concórdia – SC, CEP: 89700-202; Abastecedora de Combustível Santa Clara Ltda, CNPJ 02.331.925/0001-40, Rua Marcelino Ramos, 10, Concórdia – SC, CEP: 89709-006.

3. O cupom deverá ser preenchido com seus dados pessoais (Nome, RG, CPF, Telefone, Endereço completo, cidade, estado e CEP) e responder a pergunta da promoção “Qual Rádio é 100% do povo?”.

4. Os cupons deverão ser depositados em urna localizada nas lojas participantes, para participar da apuração até às 23h59 do dia 10/03/2018. Após esse horário, a urna será lacrada e somente será reaberta na realização da respectiva apuração.

5. Não poderão participar produtos vedados pelo Art. 10º do Decreto 70.951/72 sendo estes: medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados.

6. É proibida a conversão dos prêmios em dinheiro, de acordo com o Art. 15 – Parágrafo 5º do Decreto 70.951/72.

7. Não poderão participar da promoção colaboradores da Rádio Aliança. A empresa promotora providenciará a consulta por meio do banco de dados no momento da apuração.

8. Forma de apuração: os cupons recebidos serão encaminhados para o local da apuração e colocados em recipiente centralizador. Desse recipiente, serão retirados aleatoriamente, tantos cupons quantos forem necessários em igualdade com o número de prêmios a distribuir.

9. Local da apuração: dia 13/03/2018 às 10:00h nas dependências da promotora sito Rua Guilherme Helmuth Arendt, 277, Centro, Concórdia/SC, com livre acesso aos interessados. A empresa comprovará a propriedade dos prêmios em até 08 (oito) dias antes da data da apuração, de acordo com o Art. 5º do Decreto 70.951/72. A ordem de distribuição dos prêmios é a seguinte: 1º Prêmio: TV LCD, 43 polegadas, marca LG, modelo Smart, sendo o 1º cupom válido apurado. 2º Prêmio: TV LCD, 43 polegadas, marca LG, modelo Smart, sendo o 2º cupom válido apurado. 3º Prêmio: TV LCD, 43 polegadas, marca LG, modelo Smart, sendo o 3º cupom válido apurado. 4º Prêmio: Vale compras supermercado, sendo o 4º cupom válido apurado. 5º Prêmio: Vale compras supermercado, sendo o 5º cupom válido apurado.

10. O resultado da promoção será divulgado em programas da Rádio Aliança, no site e fanpage da empresa. Os contemplados serão comunicados pela empresa através de telefonema.

11. Prêmios: 03 (três) TVs, marca LG, 43 polegadas, modelo Smart, com valor unitário de R$ 2.599,00 e valor total de R$ 7.797,00; 02 (dois) vales-compras em Supermercado, com valor unitário de R$ 1.000,00 e valor total de R$ 2.000,00.

12. Os prêmios serão entregues em até 30 dias, na sede da Rádio Aliança, na Rua Guilherme Helmuth Arendt, 277, Centro, sem qualquer ônus aos contemplados. Os vale-compras não poderão ser utilizados na aquisição dos produtos vetados pelo Art. 10º do Decreto 70.951/72.

13. Prescrição do direito aos prêmios: Caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo de 180 dias contados a partir da data da apuração, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido pela empresa ao Tesouro Nacional como Renda da União, no prazo subseqüente de 10 (dez) dias conforme art. 6º do Decreto 70.951/72.

14. O contemplado concorda com a utilização de seu nome, imagem e som de voz exclusivamente para a divulgação da promoção comercial pelo período de até 01 ano a partir da data de apuração.

15. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes da promoção deverão ser preliminarmente dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, posteriormente, submetidas à CAIXA/REPCO.

O PROCON local, bem como os órgãos conveniados, em cada jurisdição receberão as reclamações devidamente fundamentadas, dos consumidores participantes.

16. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – Certificado de Autorização CAIXA n° 6-2256/2017.