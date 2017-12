Gatos são mortos com veneno no Bairro Imigrantes

Mais casos de envenenamento de animais estão sendo registrados em Concórdia. Nos últimos dias, gatos foram mortos no Bairro Imigrantes. Integrantes da Sociedade Concordiente de Ajuda e Proteção Animal – “Con Animal”, espalharam cartazes na Rua Leandro Mário Dalla Costa, em forma de protesto.

De acordo com uma das voluntárias da Com Animal, Natalia Duarte, há cerca de um ano gatos estão morrendo nesta rua. “Temos um senhor idoso e a filha que residem no local, e eles têm vários gatos. Os animais foram chegando, os donos da casa acabaram tratando e os bichos ficaram. O problema é que muitos acabam morrendo envenenados. Nos últimos dias foram mais três” conta ela. “Resolvemos protestar com os cartazes e alertar quem está fazendo isso, que é crime”, ressalta Natalia.

Segundo Natalia, os donos já encontraram pedaços de linguiça no pátio. “Alguém que jogou e com certeza com veneno. Infelizmente as pessoas não conversam, não buscam outra alternativa, preferem envenenar. Isso é crime e vamos relatar em Boletim de Ocorrência. Há poucos dias um filhote também apareceu machucado, com certeza foi uma pedrada”, lamenta a voluntária.

Ainda segundo Natalia, a solução seria um programa de castração e de conscientização mais eficiente, por parte do poder público. “Hoje, cada família tem direito a castrar apenas um animal, isso não vai resolver o problema. Também é necessário um trabalho maior de conscientização”, afirma.

Outros casos:

Nos últimos meses moradores dos Bairros Vista Alegre, Flamengo, dos Estados Bairro Cinquentenário, e de comunidades do interior também relataram morte de animais envenenados.