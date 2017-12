Dezembro inicia com boas expectativas para o varejo brasileiro. Em Concórdia, as empresas já se preparam para aumentar as vendas e assim encerrar 2017 com saldo positivo. Segundo estimativa do presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel, após dois anos de consecutivas quedas e dificuldades nas vendas em todas as datas comemorativas, este é o momento de recuperação. “As festividades de fim de ano são sempre uma excelente oportunidade para os lojistas venderem mais em comparação com os demais períodos do ano. As pesquisas apontam melhoras na economia e no cenário político o que interfere diretamente no poder de compra do brasileiro. Com a desaceleração da inflação e leve queda dos juros o período é oportuno. O pagamento do 13º da mesma forma serve de estímulo”.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em todas as capitais cinco em cada dez consultados que vão comprar presentes no Natal (49%) pretendem utilizar o 13º nas compras, sendo que 45% pretendem utilizar apenas uma parte e 4% todo o valor. “Primeiro aconselhamos o pagamento das contas e posterior o investimento em novos produtos e serviços. Manter uma reserva para as contas típicas de início de ano como IPTU, IPVA e escola dos filhos também é uma boa ideia, mas mesmo assim sempre sobra para os tradicionais presentes que não devem ficar só nas lembrancinhas. Esse recurso extra vem para complementar todos os tipos de negócios”, comenta Maciel.

Para a entidade o consumidor continua seletivo, mas menos receoso em relação as compras. E na tentativa de virar a página de oscilação econômica o varejo aposta firme em campanhas, promoções e na decoração dos estabelecimentos, destaque para o Papai Noel e nas frases que mexem com a emoção dos clientes. “Todos querem agradar seja no amigo secreto, no encontro da família ou com os amigos. Os jantares e almoços de confraternização da mesma forma animam os supermercados, padarias e empresas de produtos alimentícios. A hora é de estimularmos as vendas e sempre lembrarmos do espírito natalino”, diz ainda Maciel.

A decoração da cidade, a programação do Sonho de Natal e o evento Natal Encantado da CDL Concórdia no dia 23 também devem ser levados em consideração. “Não queremos apenas vender, contudo celebrar o Natal com a comunidade, por isso, estamos preparando um lindo evento com três belíssimas atrações artísticas e ações de responsabilidade social como a arrecadação de caixas de bombons que serão doadas para duas escolas carentes do município, nesta linha além disso vamos realizar um encontro de integração e alegria com os moradores do lar do idoso”, finaliza o dirigente lojista e empresarial.

(Fonte: Fabiana Passarim/Ascom/CDL)