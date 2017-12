Um dia depois de garantir uma vaga na Pré-Libertadores, as movimentações de bastidores já começaram na Chapecoense. A primeira saída confirmada é a de Andrei Alba, volante formado nas categorias de base do clube. O destino é o Gil Vicente, de Portugal.



Com 22 anos, Andrei Alba assina por dois anos com o time português. Com o contrato se encerrando no final desta temporada, o volante não acertou a renovação com a Chape e estava livre para assinar com outro time. Com isso, o clube verde e branco não terá compensação financeira na saída do atleta.



Andrei foi um dos atletas anunciados no início do ano como um dos jovens a serem utilizados na atual temporada verde e branca. Porém, no segundo treinamento, ainda em janeiro, teve uma lesão ligamentar no joelho que o deixou fora de campo por seis meses. No retorno, foi emprestado ao Concórdia para a disputa da Série B estadual, foi campeão e recebeu o prêmio de melhor jogador de sua posição pela segunda temporada seguida. A apresentação no novo clube está marcada para a terça-feira, mas suas estreia deve ocorrer apenas em janeiro.



(Fonte: Globoesporte.com)