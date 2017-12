A Secretaria de Agricultura de Irani realiza nesta sexta-feira, dia 08, a 1ª Feira da Agricultura Familiar, com exposição e comércio de produtos do interior do município. O evento acontece no Parque de Exposições, das 08h às 12h.

O público poderá comprar diversos itens, como frutas, verduras, sucos e peixes. “Temos 10 propriedades inscritas, mas ainda é possível que mais famílias participem. Para isso, basta nos procurar na Secretaria de Agricultura, não há custos”, comenta a secretária de Agricultura, Sidiane Dalla Costa.

Ela comenta também, que esta é uma oportunidade para que agricultores apresentem os produtos e consumidores adquiram alimentos saudáveis. “Estamos reeditando a Feira, há muito tempo ela não era realizada. Os agricultores poderão mostrar e vender seus produtos no local, ou seja, vão divulgar a produção e ainda arrecadar recursos para a propriedade. Já o público, poderá adquirir alimentos de qualidade, pois nossos produtores usam o mínimo de agrotóxicos possível, alguns nem utilizam”, conta a secretária.