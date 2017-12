Primeira votação do horário do comércio é nesta noite

Entrará para primeira votação o Projeto de Lei que trata da possibilidade de atendimento do comércio de Concórdia aos sábados e domingos, das 6h às 22h. A matéria já tramitou nas comissões e entrou para o plenário na última semana. A tendência é de que haja a aprovação da matéria, tendo em vista que o Governo Municipal já tem o número de votos (sete) necessários para transformar esse projeto em lei.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora desta segunda-feira, dia quatro, o presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia, Artêmio Ortigara, do PR, informa que a segunda votação desse projeto será na segunda-feira, dia 11, a partir das 18h.



Ortigara, também, fez questão de ressaltar o motivo da Sessão da Câmara de Vereadores da última sexta-feira, dia primeiro, ter sido realizada no período da manhã. Explica que houve um acordo entre os vereadores, firmado ainda em novembro, para que as reuniões fossem realizadas às 7h30 no período de primeiro a quatro desse mês. Ortigara também destaca que, na época de campanha para as eleições de 2016, todos os candidatos a prefeito receberam esse pedido para a flexibilização do horário do comércio através de entidades empresariais.



Por fim, o presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia, Artêmio Ortigara, afirma que nesta reta final de exercício, o Legislativo irá apreciar a Lei Orçamentária, o déficit atuarial do Iprecon e a regularização da Constribuição de Melhorias.