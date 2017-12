Locais com água parada são o principal criadouro do mosquito / Foto: Divulgação Internet

Mais de 10 mil focos do mosquito da dengue foram identificados em 144 municípios de Santa Catarina neste ano. Segundo os dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, esse numero representa um crescimento de 57% nas notificações, em comparação com 2016 que teve 6.601 focos.

Em Concórdia são 18 focos do Aedes Aegipty em 2017. O último deles foi encontrado na semana passada, em uma armadilha localizada no bairro Redin.

A enfermeira responsável pelo programa de Combate à Dengue, Mara Sampaio, diz que no período de calor é necessário redobrar os cuidados, já que as temperaturas elevadas favorecem a proliferação do mosquito. A principal recomendação é evitar o acúmulo de água parada. “Ainda precisa muita conscientização com esses cuidados. Encontramos bastante resistência das pessoas, principalmente com a manutenção das bromélias nos jardins, que são plantas consideradas criadouros do mosquito. Os pratos de flores que acumulam água também são um problema frequente”, enfatiza Mara.

Cuidados com a prevenção

O mosquito Aedes Aegipty é o transmissor de doenças como a dengue, zika vírus e chikungunya. A melhor maneira de prevenir essas doenças é eliminando todos os pontos de água parada. Para isso, alguns cuidados básicos devem ser seguidos:

- Pneus velhos não podem ser jogados em céu aberto;

- As garrafas devem ser guardadas secas e de cabeça para baixo;

- Nunca deixe acumular água nos vasos de plantas;

- As calhas e as lajes devem estar sempre limpas e as piscinas tratadas com cloro;

- Caixas de água, poços e cisternas precisam estar bem fechados e o lixo deve ser jogado em local adequado.