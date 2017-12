Acidente com três veículos ocorreu no fim de semana, em Arabutã.

Motociclista se recupera em quarto normal no HSF

O motociclista E.S.C, de 19 anos, que se feriu com gravidade em acidente de trânsito, na tarde do último sábado, dia dois, já está em leito normal, no Hospital São Francisco de Concórdia. A informação é da própria unidade hospitalar.



Ele conduzia uma motocicleta Yamaha, placas de Ipumirim, que se envolveu em acidente com um Vectra, também de Ipumirim, e uma Renault Máster, placas de Concórdia, em Arabutã, nas proximidades da entrada de Linha Capitão.



Conforme informações apuradas pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, o motociclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã, com suspeita de fratura no braço e perna direitos. Inicialmente ele foi levado para o hospital de Arabutã, mas em seguida trazido para Concórdia, no Hospital São Francisco.