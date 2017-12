Duas mulheres ficaram feridas ao serem agredidas, em Concórdia. O fato foi registrado pela Polícia Militar no começo desta madrugada em uma residência na rua Frei Albino Chardong, no loteamento Frei Lency. No local, as vítimas, de iniciais J.M.P e J.P, ambas com 39 anos, informaram que foram agredidas por outras três pessoas, indentificadas pela mulher S.F.P.I, 24 anos, e pelos rapazes M.J.P, 21 anos, e C.C.M.P, de 25 anos.



Conforme relatos, a confusão teria começado em outro local e as vítimas correram para dentro de casa. Os agressores teriam quebrado a porta da residência e uma das janelas. Com isso, as agressões continuaram dentro da residência.



A Polícia Militar informa que os suspeitos pelas agressões teriam desacatado e ameaçado a guarnição com um facão e um taco de beisebol. Para contê-los, os policiais usaram spray de pimenta e utilizaram arma não letal, Spark.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento dos envolvidos, bem como o Conselho Tutelar, para verificar a situação de duas crianças, filhas de uma das suspeitas pelas agressões.



Todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado.