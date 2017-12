Competição iniciou no fim de semana e atletismo ficou na terceira colocação na classificação geral.

Resultados de Concórdia no Parajasc

Resultados de sábado, dia dois:

LANÇAMENTO DO DISCO

Armilton kirst : 2º lugar

Marcos Schardon: 3º lugar

Fernando Titon: 4º lugar

400 METROS RASOS

Adriano Albert: 2º Lugar

ATLETISMO FEMININO - DEFC. INTELECTUAL:

ARREMESSO DO PESO

Tânia Petter : 1º Lugar

Amanda Caroline Schuck 3°lugar

BOCHA DEF. AUDITIVA MASCULINA

Concórdia venceu por WO a Equipe de Balneário Camboriú.

TÊNIS DE MESA FEMININO - INDIVIDUAL (Giordana Almeida Ramos)

Concórdia 03 x 00 Lages

Concórdia 03 x 00 Chapecó

BOCHA MASCULINA DEF. INTELECTUAL

Concórdia 01 x 12 Jaraguá do Sul

BOCHA FEMININA DEF. INTELECTUAL

Concórdia 07 x 12 Jaraguá do Sul



Resultados de domingo:



BASQUETEBOL cadeirantes MASCULINO - DEFIC. FÍSICA

JOINVILLE 41 X 39 CONCÓRDIA

BOCHA RAFFA MASCULINA - DEFC. AUDITIVA

XAXIM 05 X 12CONCÓRDIA

BOCHA RAFFA MASCULINA - DEFIC. INTELECTUAL

JOINVILLE 12 X 04 CONCÓRDIA (eliminado)

BOCHA RAFFA FEMININA- DEFIC. INTELECTUAL

JOINVILLE 11X 12 CONCÓRDIA

TÊNIS DE MESA FEMININO - Intelectual DUPLA

CONCÓRDIA 00 X 03 FLORIANÓPOLIS

CONCÓRDIA 03 X 00 SÃO MIGUEL DO OESTE

TÊNIS DE MESA FEMININO - intelectual INDIVIDUAL

CONCÓRDIA 00 X 03 ITAJAÍ

XADREZ FEMININO - DEFIC.VISUAL(MARIA EDUARDA CAIN P.)

CONCÓRDIA 01 X 00 ITAJAÍ

ATLETISMO FEMININO

LANÇAMENTO DO DISCO F20: 1º LUGAR - AMANDA CAROLINA SCHUCK

LANÇAMENTO DO DISCO F21: -1º LUGAR - TÂNIA PETTER

LANÇAMENTO DO DARDO F21: -1º LUGAR - TÂNIA PETTER

ATLETISMO MASCULINO

200 MTS RASOS - T20- 4º LUGAR - ADRIANO ALBERT

LANÇAMENTO DO DARDO : F21- 1º LUGAR ARMILTON KIRST

Na modalidade do atletismo, segmneto intelecutal, feminino e masculino, Concórdia obteve o terceiro lugar geral.

Programação para o dia quatro de dezembro.

TÊNIS DE MESA INTELECTUAL FEMININO

08:30h CONCÓRDIA X BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 3º/4º LUGAR

XADREZ FEMININO DEFICIENCIA VISUAL

09:00h CONCÓRDIA X JOINVILLE

BASQUETEBOL CADEIRANTES

14:00h CONCÓRDIA X CAÇADOR

BOCHA DEFICIÊNCIA AUDITIVA MASC

16:15h CONCÓRDIA X SÃO MIGUEL DO OESTE

BOCHA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL FEMININA

AGUARDANDO ADVERSÁRIAS

ATLETISMO DEFIC. VISUAL FEMININA E DEFIC. FÍSICA MASC

VÁRIAS PROVAS.