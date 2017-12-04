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Divulgação.
Resultados de Concórdia no Parajasc
Competição iniciou no fim de semana e atletismo ficou na terceira colocação na classificação geral.
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Publicado 04/12/2017
 

Por Jocimar Soares

Resultados de sábado, dia dois:

LANÇAMENTO DO DISCO
Armilton kirst : 2º lugar
Marcos Schardon: 3º lugar
Fernando Titon: 4º lugar

400 METROS RASOS
Adriano Albert: 2º Lugar

ATLETISMO FEMININO - DEFC. INTELECTUAL:

ARREMESSO DO PESO 
Tânia Petter : 1º Lugar 
Amanda Caroline Schuck 3°lugar

BOCHA DEF. AUDITIVA MASCULINA
Concórdia venceu por WO a Equipe de Balneário Camboriú.

TÊNIS DE MESA FEMININO - INDIVIDUAL (Giordana Almeida Ramos)
Concórdia 03 x 00 Lages
Concórdia 03 x 00 Chapecó

BOCHA MASCULINA DEF. INTELECTUAL
Concórdia 01 x 12 Jaraguá do Sul

BOCHA FEMININA DEF. INTELECTUAL
Concórdia 07 x 12 Jaraguá do Sul


Resultados de domingo:


BASQUETEBOL cadeirantes MASCULINO - DEFIC. FÍSICA
JOINVILLE 41 X 39 CONCÓRDIA

BOCHA RAFFA MASCULINA - DEFC. AUDITIVA
XAXIM 05 X 12CONCÓRDIA

BOCHA RAFFA MASCULINA - DEFIC. INTELECTUAL 
JOINVILLE 12 X 04 CONCÓRDIA (eliminado)

BOCHA RAFFA FEMININA- DEFIC. INTELECTUAL
JOINVILLE 11X 12 CONCÓRDIA 

TÊNIS DE MESA FEMININO - Intelectual DUPLA
CONCÓRDIA 00 X 03 FLORIANÓPOLIS
CONCÓRDIA 03 X 00 SÃO MIGUEL DO OESTE

TÊNIS DE MESA FEMININO - intelectual INDIVIDUAL
CONCÓRDIA 00 X 03 ITAJAÍ

XADREZ FEMININO - DEFIC.VISUAL(MARIA EDUARDA CAIN P.)
CONCÓRDIA 01 X 00 ITAJAÍ

ATLETISMO FEMININO
LANÇAMENTO DO DISCO F20: 1º LUGAR - AMANDA CAROLINA SCHUCK
LANÇAMENTO DO DISCO F21: -1º LUGAR - TÂNIA PETTER
LANÇAMENTO DO DARDO F21: -1º LUGAR - TÂNIA PETTER

ATLETISMO MASCULINO
200 MTS RASOS - T20- 4º LUGAR - ADRIANO ALBERT
LANÇAMENTO DO DARDO : F21- 1º LUGAR ARMILTON KIRST

Na modalidade do atletismo, segmneto intelecutal, feminino e masculino, Concórdia obteve o terceiro lugar geral.

Programação para o dia quatro de dezembro.

TÊNIS DE MESA INTELECTUAL FEMININO
08:30h CONCÓRDIA X BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 3º/4º LUGAR

XADREZ FEMININO DEFICIENCIA VISUAL
09:00h CONCÓRDIA X JOINVILLE

BASQUETEBOL CADEIRANTES
14:00h CONCÓRDIA X CAÇADOR

BOCHA DEFICIÊNCIA AUDITIVA MASC
16:15h CONCÓRDIA X SÃO MIGUEL DO OESTE

BOCHA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL FEMININA
AGUARDANDO ADVERSÁRIAS

ATLETISMO DEFIC. VISUAL FEMININA E DEFIC. FÍSICA MASC
VÁRIAS PROVAS.

 

 

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