Resultados de sábado, dia dois:
LANÇAMENTO DO DISCO
Armilton kirst : 2º lugar
Marcos Schardon: 3º lugar
Fernando Titon: 4º lugar
400 METROS RASOS
Adriano Albert: 2º Lugar
ATLETISMO FEMININO - DEFC. INTELECTUAL:
ARREMESSO DO PESO
Tânia Petter : 1º Lugar
Amanda Caroline Schuck 3°lugar
BOCHA DEF. AUDITIVA MASCULINA
Concórdia venceu por WO a Equipe de Balneário Camboriú.
TÊNIS DE MESA FEMININO - INDIVIDUAL (Giordana Almeida Ramos)
Concórdia 03 x 00 Lages
Concórdia 03 x 00 Chapecó
BOCHA MASCULINA DEF. INTELECTUAL
Concórdia 01 x 12 Jaraguá do Sul
BOCHA FEMININA DEF. INTELECTUAL
Concórdia 07 x 12 Jaraguá do Sul
Resultados de domingo:
BASQUETEBOL cadeirantes MASCULINO - DEFIC. FÍSICA
JOINVILLE 41 X 39 CONCÓRDIA
BOCHA RAFFA MASCULINA - DEFC. AUDITIVA
XAXIM 05 X 12CONCÓRDIA
BOCHA RAFFA MASCULINA - DEFIC. INTELECTUAL
JOINVILLE 12 X 04 CONCÓRDIA (eliminado)
BOCHA RAFFA FEMININA- DEFIC. INTELECTUAL
JOINVILLE 11X 12 CONCÓRDIA
TÊNIS DE MESA FEMININO - Intelectual DUPLA
CONCÓRDIA 00 X 03 FLORIANÓPOLIS
CONCÓRDIA 03 X 00 SÃO MIGUEL DO OESTE
TÊNIS DE MESA FEMININO - intelectual INDIVIDUAL
CONCÓRDIA 00 X 03 ITAJAÍ
XADREZ FEMININO - DEFIC.VISUAL(MARIA EDUARDA CAIN P.)
CONCÓRDIA 01 X 00 ITAJAÍ
ATLETISMO FEMININO
LANÇAMENTO DO DISCO F20: 1º LUGAR - AMANDA CAROLINA SCHUCK
LANÇAMENTO DO DISCO F21: -1º LUGAR - TÂNIA PETTER
LANÇAMENTO DO DARDO F21: -1º LUGAR - TÂNIA PETTER
ATLETISMO MASCULINO
200 MTS RASOS - T20- 4º LUGAR - ADRIANO ALBERT
LANÇAMENTO DO DARDO : F21- 1º LUGAR ARMILTON KIRST
Na modalidade do atletismo, segmneto intelecutal, feminino e masculino, Concórdia obteve o terceiro lugar geral.
Programação para o dia quatro de dezembro.
TÊNIS DE MESA INTELECTUAL FEMININO
08:30h CONCÓRDIA X BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 3º/4º LUGAR
XADREZ FEMININO DEFICIENCIA VISUAL
09:00h CONCÓRDIA X JOINVILLE
BASQUETEBOL CADEIRANTES
14:00h CONCÓRDIA X CAÇADOR
BOCHA DEFICIÊNCIA AUDITIVA MASC
16:15h CONCÓRDIA X SÃO MIGUEL DO OESTE
BOCHA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL FEMININA
AGUARDANDO ADVERSÁRIAS
ATLETISMO DEFIC. VISUAL FEMININA E DEFIC. FÍSICA MASC
VÁRIAS PROVAS.