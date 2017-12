A direção do Concórdia Atlético Clube confirmou a contratação do atacante Aldair da Silva, de 26 anos. O atleta deve chegar à Capital do Trabalho ainda nesta semana para se integrar ao grupo, que já trabalha na preparação para a série A do Campeonato Catarinense.



O atleta pertence ao Brusque, mas estava recentemente defendendo as cores do Joinville. Nesta semana, a direção do Concórdia pode anunciar a contratação de um zagueiro que esteve disputando a série A do Campeonato Brasileiro.

(Com informações do repórter André Krüger)