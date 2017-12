Foto: Rádio Capinzal AM.

Acidente aconteceu no sábado, dia dois.

Veículo capota em riacho e deixa 04 feridos no interior de Capinzal

Um grave acidente de trânsito deixou pelo menos quatro feridos no começo da noite deste sábado, dia 02, no acesso ao Distrito da Barra do Leão. A ocorrência mobilizou bombeiros militares policiais militares.

Por volta das 19h25min, próximo ao salão da Linha Residência, ocorreu a saída de pista seguida de queda em riacho de um VW Gol, placa LXE 48 06, de Tangará.

O motorista de iniciais AJP, de 41 anos, queixava-se de fortes dores nos arcos costais. A companheira de 37 anos apresentava suspeita de fratura no fêmur. Um adolescente de 14 anos e uma criança de dois anos que estavam no banco de trás apresentavam hematomas na cabeça em razão da pancada.

As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas a emergência do Hospital Nossa Senhora das Dores onde passam por avaliação. A Polícia Militar realizou o levantamento fotográfico e confeccionou o boletim de ocorrência.

(Fonte: Rádio Capinzal/via André Krüger)