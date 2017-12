Duas pessoas ficaram feridas em um acidente, que envolveu três veículos na tarde deste sábado, dia dois, na rodovia entre Arabutã e Ipumirim. O fato foi por volta das 17h30, nas proximidades da entrada para Linha Capitão, em Arabutã. Foi uma colisão entre os três, seguido de saída de pista de uma Máster, placas de Concórdia; saída de pista e capotamento de um Vectra, de Ipumirim, e queda de motocicleta Yamaha, placas de Ipumirim.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã foi acionado. O motorista do van utilitário nada sofreu. Já o condutor do Vectra foi conduzido com suspeita de fratura na clavícula e escoriações. Já o motociclista estava com suspeita de fratura na perna e braço direitos.



De acordo com os bombeiros de Arabutã, todas as vítimas foram levadas para o Hospital São Francisco de Concórdia. Por orientação médica, uma das vítimas foi transladada para o Hospital São Francisco, em Concórdia. Conforme a guarnição, no meio do trajeto, a ambulância teve problemas mecânicos e os socorristas acionaram o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia para dar suporte. Enquanto que o veículo de Concórdia fazia o deslocamento, o problema na ambulância dos bombeiros de Arabutã foi resolvida. Então, a guarnição de Concórdia serviu de batedor para o transporte do paciente que estava no veículo de Arabutã.