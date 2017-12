A Aliança transmitiu a partida que foi realizada no sábado

A equipe do Planalto recebeu o Sede Brum na tarde do sábado, dia 02, para a primeira partida semifinal da Série A do Campeonato Interiorano, Taça Rádio Aliança, de Futebol de Campo. O placar foi de 1 a 1.

Os dois gols foram marcados ainda no primeiro tempo. Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio, Luan subiu e dividiu de cabeça com o goleiro Índio, marcando o gol de Planalto. Sete minutos depois, Gurgel deu o passe para Marcelo, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro, empatando a partida.

Na segunda etapa as duas equipes esbarraram na trave. O Sede Brum carimbou o travessão e o Planalto o poste esquerdo.

Agora os dois times voltam a se encontrar na comunidade de Sede Brum, no próximo sábado. Ninguém tem vantagem e em caso de novo empate, a vaga para a final será decidida nos pênaltis.

Outros semifinalistas:

Quem também vai brigar para estar na final são os times de Terra Vermelha e Caravágio. Na primeira rodada Terra Vermelha venceu por 2 a 1 e tem a vantagem do empate, além de jogar em casa agora. O confronto também acontece no próximo sábado.