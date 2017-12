Em função da programação de Natal, em Concórdia, algumas ruas da área central do município estarão fechadas entre o fim da tarde e noite deste sábado, dia dois. Conforme o Departamento Municipal de Trânsito de Concórdia, boa parte da rua do Comércio e das vias que desembocam na rua do Comércio estarão trancadas a partir das 18h. O trecho da Maruri, entre os entroncamentos das ruas Adolfo Konder e do Comércio estará fechado.

A recomendação é que os motoristas, que queiram se dirigir em direção a BRF, para que usem o caminho do Vista Alegre, descendo pela Anita Garibaldi, Domingos Machado de Lima e convertendo a direita pela José Cella - que estará liberada para o fluxo nesse sentido - cruzando a Travessa Lamonatto e acessando a Romano Anselmo Fontana.

Já os caminhões, que forem acessar a Doutor Maruri, pela Tancredo de Almeida Neves, devem se dirigir para o contorno viário norte, passando pela João Suzim Marini.