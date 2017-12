Dois acidentes envolvendo carro e moto aconteceram neste começo de fim de semana, em Concórdia. Em ambos, os condutores dos automóveis evadiram-se do local.

Um deles ocorreu na Rua Adílio Hilário Mützemberg, no bairro Guilherme Reich. O fato foi flagrado por imagens do circuito interno, existente em uma empresa. Com isso, foi possível ver o momento da colisão, envolvendo um veículo HB20, que teria batido na traseira de uma motocicleta. O condutor caiu sobre o reboque de um veículo que estava à frente, sofrendo ferimento no joelho esquerdo. Imagens foram entregues a Polícia Militar que fez o levantamento do acidente e o motociclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

O segundo acidente ocorreu no final da manhã deste sábado, dia dois, entre as Ruas Carlos Gomes e Osvaldo Zandavalii. O Samu atendeu uma jovem de 18 anos, carona de motocicleta, onde sofreu várias escoriações pelo corpo. O motorista do veículo envolvido saiu do local sem prestar socorro. A condutora da motocicleta não soube informar qual veículo causou o acidente. Neste caso, câmeras de segurança serão pesquisadas para identificar o veículo.

(Com informações do repórter André Krüger).