Mulher de 24 anos com suspeita de fratura no braço após queda de moto

Uma mulher de 24 anos ficou ferida e com suspeita de fratura no braço direito em função de uma queda de moto, no interior de Concórdia. O fato ocorreu na tarde deste sábado, dia dois, em uma estrada de chão, nas proximidades da Linha Caixa D'Água.

O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. A vítima, se dirigia para o interior, quando houve o acidente. Além da suspeita de fratura no braço direito, ela reclamava de muitas dores na perna direita.