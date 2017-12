Trinta pessoas foram detidas em Concórdia pela prática de rinha de galo, no interior de Concórdia. O fato foi registrado na noite da sexta-feira, dia primeiro, no Distrito de Planalto. A ação foi feita pelo Grupamento de Polícia Militar Ambiental de Concórdia, com auxílio de policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar.

Conforme a PM ambiental, o flagra foi feito em uma propriedade e no local foram encotnradas aves, ferramentas de corte/lixamento, medicamentos, seringas, duas pistas/canchas para a rinha, dentre outros aparatos que são usualmente utilizados para a prática desse que é considerado crime de maus-tratos aos animais.

De acordo com a PM, todas as pessoas presentes no local foram abordadas e qualificadas. Vão responder penal e administrativamente pela conduta praticada.

Todos os envolvidos são oriundos de diversos municípios da região como Ibicaré, Jaborá, Arvoredo, Campos Novos, Curitibanos, Piratuba, Concórdia, São João da Urtiga-RS, Erechim-RS, Maximiliano de Almeioda-RS e Aratiba.

De acordo com a PM, alguns dos envolvidos acabaram evadindo-se do local

A prática de "Rinha de Galo" é crime e infração administrativa, sujeitando os infratores às penalidades previstas na Lei Federal n° 9.605/98 e no Decreto Federal n° 6.514/08.