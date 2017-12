A Borracharia do Café na saída para Caraíba, em Seara, foi destruída por um incêndio na madrugada deste sábado (02/12). Por volta 01h o Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Foi necessário fazer o revezamento com dois caminhões pipa, para combater as chamas em trabalho que durou cerca de quatro horas. Conforme a corporação, quatro bombeiros atuaram na ocorrência, de grandes proporções. Por se tratar de borracharia, havia muito material inflamável, e muitos pneus que geraram uma fumaça preta e constante. Por volta das 05h30 da manhã. Não havia ninguém no local no momento do sinistro, e por isso nenhum ferido foi registrado. Mais de 20 mil litros de água foram utilizados na ocorrência. A PM acompanhou a ocorrência e repassará o boletim para a Polícia Civil apurar as causas.

(Fonte: Belos FM)