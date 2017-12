Dois homens foram detidos por cobrança irregular de estacionamento, no Parque de Exposições, em Concórdia. O fato foi registrado na noite da sexta-feira, dia primeiro. A cobrança era feita para pessoas que chegavam de carro no local, em função de um show musical.



A Polícia Militar foi acionada através de denúncia e, no local, os dois supostos cobradores disseram que são do Rio Grande do Sul e estavam no local a trabalho e cobravam uma taxa de R$ 20. A alegação era de que os motoristas não poderiam deixar o carro no estacionamento próxmio do Centro de Eventos, se não pagassem o valor.



Confirmado o fato, a PM acredita que aproximadamente 20 pessoas podem ter "pagado" para deixar o carro no local, em função do quantitativo de dinheiro que os dois tinham. Ambos foram levados para a Delegacia de Polícia e orientados a retornar para a cidade de orgem.

Os organizadores do evento também prestaram queixa na Delegacia de Polícia sobre essa prática e disseram que a dupla detida não faz parte da organização do evento.



(Com informações do repórter André Krüger)