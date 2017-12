Mancha vai do cruzamento com a Júlio Moritz até às proximidades do campo de Flamenguinho.

Um grande vazamento de óleo está exigindo atenção dos motoristas que estão trafegando em um trecho da rua 29 de Julho, em Concórdia. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para colocar cal sobre a mancha, que vai do cruzamento com a Júlio Móritz até às proximidades do campo do Flamenguinho.

O ponto mais crítico fica nas proximidades da empresa Focalha, onde a mancha é mais densa e, por ficar em uma curva, pode ser um fator de risco especialmente para motociclistas.

(Com informações do repórter André Krüger).