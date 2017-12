O acidente ocorreu no início desta sexta-feira, dia primeiro

Camionete de Xanxerê se envolve em acidente com morte no interior de Xaxim

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 19h10 desta sexta-feira (1), na SC-156, comunidade da Linha Ervalzinho, interior de Xaxim. No local uma colisão frontal envolveu uma camionete GM/S10 de Xanxerê e um Fiat/Palio de Florianópolis. Os dois veículos colidiram frontalmente deixando uma pessoa em óbito no veículo da capital. O trânsito no local está lento nos dois sentidos da rodovia. Corpo de Bombeiros de Xaxim e Polícia Militar Rodoviária Estadual de Bom Jesus atendem a ocorrência. A qualquer momento novas informações. Fonte:Ronda Policial